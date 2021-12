CORONA – Im Landkreis Neuwied wurden für Mittwoch, 15. Dezember 2021, 94 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Veröffentlicht am 15. Dezember 2021 von wwa

Im Landkreis Neuwied wurden am Mittwoch, 15. Dezember 2021, 94 Corona-Neuinfektionen registriert. Die vom LUA errechnete Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 262,7, die maßgebliche Hospitalisierungs-Inzidenz bei 4,3.

Das Impfzentrum in der Neuwieder Stadthalle Heimathaus ist an diesem Tag in Betrieb gegangen ist. Landrat Achim: Damit nimmt das verfolgte Konzept der dezentralen Impfzentren immer konkretere Formen an. „Die Impfungen sind unsere stärkste Waffe im Kampf gegen das Virus“, sagt Landrat Achim Hallerbach und betont: „Wir müssen unseren Bürgern dafür ortsnahe Angebote machen. Es darf nicht daran scheitern, dass es für Einzelne zu viel Aufwand bedeutet, sich schützen zu lassen. Von daher bin ich sehr froh, dass überall im Kreis immer mehr Angebote entstehen. Das neue Impfzentrum in unserer Kreisstadt ist dabei natürlich ein unheimlich wichtiger Baustein. Weitere sind in Arbeit und werden folgen“, kündigt er an und dankt ausdrücklich allen Beteiligten des Teams von „Impfdock“ Hans-Uwe Dockhorn sowie der Neuwieder Stadtverwaltung für ihr Engagement.