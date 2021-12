Veröffentlicht am 15. Dezember 2021 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht auf REWE-Parkplatz in der Schloßstraße in Wissen

Ein 78jähriger Fahrzeugführer parkte am Montagabend, 13. Dezember 2021, in der Zeit von 18:45 bis 19:30 Uhr, mit seinem schwarzen Leon auf dem REWE-Parkplatz. Die Unfallörtlichkeit ist nicht sicher; aber vermutlich dort beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken den rechten Bereich der hinteren Stoßstange am Pkw. Dabei entstand ein Schaden von circa 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall mit einem schwarzen Seat Leon auf dem REWE-Parkplatz oder an anderer Stelle in Wissen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei