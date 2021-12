Veröffentlicht am 14. Dezember 2021 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an Fensterrollladen in der Hachenburger Straße in Wissen

Unbekannte Täter beschädigten am Freitagabend, 10. Dezember 2021, gegen 23:30 Uhr, einen Fensterrollladen an dem Haus Hachenburger Straße 2. Der Geschädigte bemerkte einen lauten Knall, ähnlich einem Feuerwerkskörper. Erst am nächsten Tag stellte er eine Beschädigung am Rollladen des Erdgeschossfensters fest. Die Lamellen des Rollladens wiesen mehrere kreisrunde Löcher in verschiedenen Durchmessern (0,8 bis 1,3 cm) auf. Ein durchschlagendes Geschoss beschädigte auch die dahinter befindliche Scheibe. Reste von Feuerwerkskörpern konnten nicht aufgefunden werden. Die Verursachung der Beschädigungen ist somit unklar. Etwaige Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.