Veröffentlicht am 14. Dezember 2021 von wwa

UNKEL – Absperrmaterial in der Graf-Blumenthal-Straße in Unkel entwendet

Zwischen Freitag und Montag, 10. und 13. Dezember 2021, entwendeten unbekannte Täter Absperrmaterial eines Tiefbauunternehmens, das in der Graf-Blumenthal-Straße in Unkel Straßenarbeiten durchführte. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei