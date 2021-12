Veröffentlicht am 14. Dezember 2021 von wwa

WEHBACH-WINGENDORF – Förderverein der Feuerwehr Wehbach/Wingendorf übergibt Spende in Höhe von 6.000 Euro an betroffene Feuer­wehrkameraden der Feuerwehr Altenahr.

Nach der verheerenden Flutkatastrophe, infolge des Starkregenereignisses im Ahrtal, war es für den Förderverein der Feuerwehr Wehbach/Wingendorf eine Herzensangelegenheit seinen Beitrag – nicht nur während des Einsatzes in Altenburg – zu leisten und zu helfen.

Unter dem treffenden Motto „we AHR together“ wurde eine Reihe von Spendenaktivitäten zugunsten von betroffenen Feuerwehrkameraden initiiert. Der Erlös des Feuerwehrfestes wurde zu 100 Prozent der guten Sache gewidmet. Der Förderverein dankt den vielen Gästen, die trotz widriger Umstände die Veranstaltung besucht haben. Unter anderem verzichteten einige Feuerwehrkameraden des LZ10 ganz oder teilweise auf die gezahlte Feuerwehrprämie der VG Kirchen. Weiterhin wurde eine angekündigte Spende einer ortsansässigen Firma nach Rücksprache ebenfalls für die gute Sache verwendet. Unter dem Strich wurde durch die erfolgreichen Aktivitäten ein Betrag von 6.000 Euro zusammengetragen.

Der Erlös der Spendenaktion wurde am Freitag, 10. Dezember 2021, durch eine dreiköpfige Abordnung an den Kamerad­schafts­verein „Florian Altenahr“ zur Weitergabe an betroffene Feuerwehrkameraden aus den eigenen Reihen über­geben. Aufgrund der angespannten Corona Situation wurde die Spende im kleinen Rahmen, durch Wehrführer Stephan Knieps und seinen Stellvertreter Martin Marhöfer in Empfang genommen. Der Brand- und Katastrophenschutzinspektor LK Altenkirchen Ralf Schwarzbach war im Rahmen einer Spendenübergabe des Kreis­feuer­wehr­verbandes Altenkirchen ebenfalls anwesend.

Während des Termins wurde sich über die Erfahrungen und Erlebnisse während des bewegenden Einsatzes ausgetauscht. Die Vertreter des Fördervereins der Feuerwehr Wehbach/Wingendorf waren aufgrund der bewegenden Schilder­ungen des örtlichen Wehrführers Stephan Knieps tief beeindruckt und betroffen.

Es wurde vereinbart, dass es sicherlich nicht der letzte Besuch bei der FW Altenahr war. Im kommenden Jahr wollen die Kameraden und -innen des LZ10 den betroffenen Wehrleuten und deren Familien mit handwerklichem Geschick zur Seite stehen und beim Wiederaufbau von Hab und Gut behilflich sein. (pft) Foto: FFW

Foto: (v.l.): BKI Ralf Schwarzbach, Stephan Knieps; Vorsitzender Förder­ver­­ein Uli Haas, Holger Urrigshardt, Thomas Pfeifer, Martin Marhöfer