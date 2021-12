Veröffentlicht am 14. Dezember 2021 von wwa

REGION WESTERWALD-SIEG – Impfstelle Westerwald-Sieg: Startschwierigkeiten bei der Online-Terminregistrierung

Seit Montag, 13. Dezember 2021, sollte über das Impfportal des Landes unter https://impftermin.rlp.de eine Registrierung für Impftermine in der Impfstelle Westerwald-Sieg in Hachenburg möglich sein. „Leider gibt es derzeit noch technische Probleme auf Seiten des Plattformbetreibers, sodass derzeit noch keine Online-Registrierung möglich ist“, meldet die Pressestelle der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises. Man arbeite landesseitig mit Hochdruck an der eigentlich für heute zugesagten Freischaltung der Impfstelle Westerwald-Sieg. Termine können aber derzeit bereits telefonisch unter 0800-5758100 vereinbart werden, eine Registrierung für die Impfstelle Westerwald-Sieg ist unter https://impftermin.rlp.de/ möglich.