Veröffentlicht am 13. Dezember 2021 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – CORONA – Der Landkreis Neuwied verzeichnet über das Wochenende 201 neue Corona-Infektionen und zwei Todesfälle

Zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Corona verzeichnet am Wochenende der Landkreis Neuwied. Gestorben sind zwei Frauen: eine war 1937 geboren worden und lebte in Rheinbrohl, die andere war 1960 geboren worden und lebte in Heimbach-Weis. Zudem stiegen die Corona- Neuinfektionen auf 201 Fälle. Damit stehen seit Ausbruch der Pandemie mehr als 1.000 Menschen, mit positivem Befund, aktuell in Quarantäne.

Die vom LUA errechnete Inzidenz liegt bei 277,4, die Hospitalisierungs-Inzidenz bei 3,58.