Veröffentlicht am 13. Dezember 2021 von wwa

LINZ (Rhein) Betäubungsmittel bei Personenkontrolle gefunden

Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Straße Am Schoppbüchel in Linz fanden Linzer Polizisten am Sonntagabend, 12. Dezember 2021, Betäubungsmittel bei einem 22jährigen Mann aus Schöneberg. Die Drogen wurden sichergestellt, gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei