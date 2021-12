Veröffentlicht am 13. Dezember 2021 von wwa

VALLENDAR – Graffiti-Sprayer in Vallendar gestellt

Sonntagabend, 12. Dezember 2021, um 19:39 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei in Bendorf, dass aktuell ein Graffiti-Sprayer das Viadukt an den Bahngleisen des Willy-Brandt-Ufers in Vallendar besprühe. Durch zeitnahes Eintreffen der Polizeikräfte konnte die Person noch vor Ort gestellt und durchsucht werden. Bei ihr wurden eine Vielzahl an Graffiti-Spraydosen, sowie auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln gefunden und sichergestellt. Da die Person mit einem Firmenwagen zum Tatort gefahren war und unter Drogeneinfluss stand, wurde bei dem 27jährigen Täter aus der VG Höhr-Grenzhausen eine Blutprobe entnommen und mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet. Quelle: Polizei