Veröffentlicht am 13. Dezember 2021 von wwa

NIEDERSCHELDERHÜTTE-BIRKEN – Adventskonzert abgesagt, aber „Schöne Töne“ auf CD und DVD

Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung musste der Kirchenchor „St. Matthias“ Niederschelderhütte-Birken erneut das traditionelle Adventskonzert am dritten Adventssonntag absagen. Allerdings hat der Chor eine gute Alternative gefunden, sein Publikum mit dem aktuellen Repertoire zu erfreuen: Der St. Matthias-Chor hatte für die Teilnahme an der Deutschen Chormeisterschaft im November in Koblenz das „Ensemble Schöne Töne“ gegründet.

Leider wurde die Chormeisterschaft ebenfalls wegen Corona kurzfristig abgesagt, aber der Chor hat das Programm im Rahmen eines Privatkonzertes für ehemalige Chormitglieder am 21. November 2021 in der St-Joseph-Kirche in Brachbach aufgeführt und aufgezeichnet. Als Ersatz für das für den 12. Dezember 2021 geplante Adventskonzert bietet der Chor gemeinsam mit dem Männerchor Liederkranz Wallmenroth ein Frühjahrskonzert an (Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben).

Wer jetzt schon den Kirchenchor durch den Kauf eines Programms für dieses Konzert unterstützt, bekommt vorab eine CD oder DVD des aktuellen Programms von „Schöne Töne“ mit Werken u.a. von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Johann-Sebastian Bach gratis! Programme kosten Euro 10,00. Bestellungen können telefonisch unter 0271/35 31 88 oder per Mail an MM-Musik@web.de geordert werden und sind sicherlich ein schönes und aufbauendes Weihnachtsgeschenk für Chor-Fans. Mitwirkende sind: Bernhard Bätzing, Orgel und Klavier, das Ensemble „Schöne Töne“ des Kirchenchores „St. Matthias“ Niederschelderhütte-Birken, Thomas Zöller, Flöte und Lars Mertin, Percussion. Die musikalische Leitung hat wie immer Matthias Merzhäuser, CED.