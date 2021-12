Veröffentlicht am 13. Dezember 2021 von wwa

NEUWIED – Fahrradfahrer fährt unter Einfluss von BtM – Übernachtung erfolgt in der Zelle

Freitagabend, 10. Dezember 2021, gegen 18:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer in der Heddesdorfer Straße in Neuwied einen Fahrradfahrer, der ohne Fremdverschulden zweimal gestürzt sei und danach weiterfuhr. Während der polizeilichen Kontrolle konnte bei dem amtsbekannten 36jährigen Neuwieder starker Betäubungsmitteleinfluss festgestellt werden. Für das eingeleitete Strafverfahren wurde auf der Dienststelle bei ihm eine Blutprobe entnommen. Da der Mann während der Maßnahmen äußerst aggressiv war, verbrachte er die Nacht in einer Zelle der Polizei Neuwied. Quelle: Polizei