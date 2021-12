Veröffentlicht am 13. Dezember 2021 von wwa

WINDHAGEN – Einbruch in ein Wohnhaus in der Ringstraße in Windhagen

Samstagnachmittag, 11. Dezember 2021, im Zeitraum zwischen 17:30 und 19:45 Uhr kam es in Windhagen in der Ringstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter schoben den Rollladen eines Fensters im Erdgeschoss hoch und hebelten das Fenster auf, um in das Haus zu gelangen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei