Veröffentlicht am 13. Dezember 2021 von wwa

LINZ – Schulwegkontrolle in Linz, Unkel und Rheinbrohl – Kinder ohne Sicherung

Im Rahmen turnusmäßig durchgeführter Schulwegkontrollen in den Ortslagen Linz, Unkel und Rheinbrohl wurden im Laufe der vergangenen Woche mehrere Kinder festgestellt, die ohne jegliche Sicherung durch ihre Eltern in Kraftfahrzeugen transportiert wurden. Teilweise wurden Kleinkinder ohne Kindersitz, nicht angeschnallt oder auch stehend im Beifahrerraum transportiert. Die betroffenen Eltern verhielten sich dabei regelmäßig uneinsichtig gegenüber den Beamten. Gegen die schlechten Vorbilder wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es fiel zudem negativ auf, dass viele Eltern kürzeste Wegstrecken mit dem Fahrzeug zurücklegen, statt ihre Kinder zu Fuß in die Schule oder den Kindergarten zu bringen. Quelle: Polizei