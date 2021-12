Veröffentlicht am 13. Dezember 2021 von wwa

UNKEL – Verkehrsunfall auf der B 42 verursacht hohen Sachschaden

Samstagmittag, 11. Dezember 2021, ereignete im Bereich der B 42, in Höhe der Abfahrt Unkel-Scheuren ein Verkehrsunfall bei dem hoher Sachschaden entstand. Der 35jährige Unfallverursacher aus Unkel übersah beim Abbiegen in Richtung Scheuren das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug seiner 54jährigen Frau. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 60.000 Euro. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Quelle: Polizei