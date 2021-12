Veröffentlicht am 13. Dezember 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neues Jahr, neue Vorsätze – Achtsamkeitstraining als Onlineangebot vom Haus Felsenkeller beginnt ab Samstag, 01. Januar 2022.

Nachdem alle Präsenzveranstaltungen des Bildungsbüros aufgrund der Pandemielage abgesagt wurden, stehen nun – mal wieder – nur noch Online-Angebote zur Auswahl. Warum sich also nicht mit dem eigenen Gemütszustand beschäftigen. Gerade zum Übergang in ein neues Jahr besonders sinnvoll. Mit dem Onlinekurs „Praktisches Achtsamkeitstraining. Online Übungen für jede Gelegenheit“ vom Haus Felsenkeller, konnte man in den vergangenen Monaten neue Wege und Möglichkeiten erlernen, um mehr Achtsamkeit in den eigenen Alltag zu integrieren. Es gab verschiedene Kurseinheiten mit verschiedenen Schwerpunkten. Die Kurseinheiten bestehen aus einer digitalen Kennenlernveranstaltung, einer Kurslaufzeit von je einem Monat und einer digitalen Abschlussveranstaltung zur Reflektion. Die Übungen laden zum selbstbestimmten Probieren ein und ermöglichen mehr Achtsamkeit im Alltag. Während der Übungsphase kann man sich immer mit der Referentin Sandra Hummer austauschen. Die letzte Kurseinheit im Januar steht unter dem Motto „Neues Jahr – neue Vorsätze.“ Wenn man das neue Jahr zum Anlass nehmen möchte, den eigenen Alltag anders zu gestalten, sollte man sich dieses Onlineangebot zu Gemüte führen. In diesem Training werden Aufgaben vorgestellt, die dabei helfen das eigene Gedankenkarussell zu stoppen. Kurszeitraum: 1. bis 28. Januar. Die Gebühr beträgt 39 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.