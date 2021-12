Veröffentlicht am 13. Dezember 2021 von wwa

NEUWIED – Amnesty Neuwied – Mahnwache am Engel der Kulturen

An die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948 durch die Vereinten Nationen erinnerte die Neuwieder Gruppe der internationalen Menschenrechtsorganisation Amnesty International am Engel der Kulturen mit einer einstündigen Mahnwache. Gruppensprecherin Susanne Kudies und ihr Mitstreiter Manfred Kirsch beanstanden, dass die Menschenrechte weltweit in vielen Ländern missachtet werden. Im nun zu Ende gehenden Jahr führte die Neuwieder Gruppe Aktionen zu Menschenrechtsverletzungen in China, Russland und Belarus durch. Manfred Kirsch weist darauf hin, es sei in diesem Jahr besonders bitter, dass exakt am Tag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ein Berufungsgericht in London das Auslieferungsverbot des Wikileaks-Gründers Julian Assange gekippt habe, ein gefährliches Signal für die Pressefreiheit. Dass zugleich der Friedensnobelpreis an zwei couragierte Journalisten aus autoritären Systemen verliehen worden sei, unterstreiche die Wichtigkeit der vierten Gewalt, um Machthabern auf die Finger zu schauen. (siko) Foto: Jürgen Grab