Veröffentlicht am 12. Dezember 2021 von wwa

GÜLLESHEIM – Schüsse in Wohngebiet der Ortschaft Güllesheim

Samstagabend, 11. Dezember 2021, gegen 23:00 Uhr erhielt die Polizei Straßenhaus Hinweise über regelmäßige Schussgeräusche, ausgehend von einem Privatgrundstück in Güllesheim. Nach Rücksprache mit dem dort wohnenden Verantwortlichen, gab dieser an, dass er jeden Abend in seinem Garten Schüsse aus seiner Schreckschusswaffe abgibt, um etwaige Einbrecher abzuschrecken. Der Mann ist im Besitz eines kleinen Waffenscheins. Nach eindringlichem Gespräch mit der Polizei zeigte er sich einsichtig und wird sich in Zukunft um eine andere Art der Einbruchsprävention bemühen. Quelle: Polizei