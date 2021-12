Veröffentlicht am 12. Dezember 2021 von wwa

RHEINBROHL – Verkehrsunfallflucht auf der Hauptstraße in Rheinbrohl

Freitagmittag, 10. Dezember 2021, kam es in der Zeit zwischen 14:20 und 17:50 Uhr zu einem Spiegelunfall auf der Hauptstraße in Rheinbrohl. Ein noch unbekannter Unfallverursacher touchierte auf Höhe der Hausnummer 15 einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte den linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher dürfte vermutlich in Richtung Bahnhof gefahren sein. Wer hat zum Unfallzeitpunkt Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Linz am Rhein. Tel.: 02644-943-0. Quelle: Polizei