Veröffentlicht am 12. Dezember 2021 von wwa

KOBLENZ – Prof. Dr. Karl Stoffel wird neuer Präsident der Hochschule Koblenz

An der Hochschule Koblenz geht in Kürze eine Ära zu Ende: Nach mehr als zehn Jahren an der Spitze der Hochschule Koblenz wird Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran sein Präsidentenamt im ersten Quartal 2022 abgeben, um seinen wohlverdienten Ruhestand anzutreten. Seine Nachfolge übernimmt Prof. Dr. Karl Stoffel, der bereits über viel Erfahrung mit der Leitung einer akademischen Einrichtung verfügt: Von 2011 bis 2020 war der Wirtschaftswissenschaftler Präsident der Hochschule Landshut. Er wurde nun vom Senat der Hochschule Koblenz zum neuen Präsidenten gewählt.

„Mit Prof. Dr. Karl Stoffel haben wir eine engagierte und erfahrene Persönlichkeit gefunden, die neue Impulse setzen und die Hochschule Koblenz gemeinsam mit dem Präsidium erfolgreich weiterentwickeln wird“, freute sich Dr. Fabienne Köller-Marek, die Kanzlerin der Hochschule Koblenz, die gemeinsam mit Prof. Dr. Andreas Mollberg, dem Leiter des Wahlvorstandes, das hochschulöffentliche Hearing moderiert hatte.

„Ich bedanke mich für das große Vertrauen. Präsident der größten Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Rheinland-Pfalz mit einem so breiten Portfolio in Lehre und Forschung zu werden, ist eine besondere Herausforderung, die ich gerne annehme“, so Prof. Dr. Karl Stoffel.

Der gebürtige Lüdinghausener studierte von 1987 bis 1991 an der WHU – Otto Beisheim School of Management Betriebswirtschaft. Nach seinem Abschluss als Diplomkaufmann promovierte er von 1992 bis 1994 extern an der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Anschließend war er viele Jahre in leitender Position tätig, zuletzt als Geschäftsführer in der Lebensmittelindustrie, bevor er im März 2008 die Professur für Betriebswirtschaftslehre, Controlling sowie Kosten- und Leistungsrechnung an der Hochschule Landshut übernahm. Von Oktober 2010 bis Mai 2011 war er Dekan der Fakultät Betriebswirtschaft und tauschte den Hörsaal dann gegen das Präsidentenamt ein.

Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran hatte sein Amt als Präsident der Hochschule Koblenz am 1. September 2011 angetreten und war zum 1. September 2017 in seine zweite Amtszeit gestartet. Er wird die Leitung der Hochschule Koblenz im Frühjahr nächsten Jahres an seinen Nachfolger übergeben.

Foto: Prof. Dr. Karl Stoffel (Foto: Hochschule Landshut)