Veröffentlicht am 12. Dezember 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisfeuerwehrverband überbringt Spendengelder für Flutopfer

Nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal, bei dem nahezu alle Feuerwehreinheiten des Landkreises Altenkirchen von erster Stunde an zum Einsatz kamen, initiierte der Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen mehrere Hilfsaktionen zur Unterstützung der in Not geratenen Feuerwehrangehörigen vor Ort.

In zwei gemeinsamen Sammelaktionen mit der Spedition Wolfgang Herrmann aus Kirchen wurde zunächst dringend benötigte Kleidung, Lebensmittel, Hygieneartikel und Arbeitsmaterialen gesammelt und durch die Spedition Herrmann mit 12 Sattelschleppern ins Ahrtal gebracht. In einer weiteren Aktion rief nun der Kreisfeuerwehrverband um Spendengelder auf um geschädigten Feuerwehrangehörige beim Wiederaufbau finanziell zu helfen. Dies sollte gezielt für Feuerwehrangehörige in der VG Altenahr gelten mit der die Feuerwehren im Kreis Altenkirchen und somit auch der Kreisfeuerwehrverband eine Patenschaft nach der Flutkatastrophe eingegangen sind.

Durch den direkten Einsatz der Wehren in Altenahr war es dem Kreisverband wichtig, dass die gesammelten Spendengelder ungefiltert dort ankommen, wie Sie gebraucht werden. Er bedankte sich bei allen Spendern für die hohe Spendenbereitschaft.

Viele Firmen, aber auch Privatpersonen beteiligten sich an dem Aufruf, so der Kassenverwalter Thomas Pfeifer. Nach nur sechs Wochen, konnten sich der Vorsitzender Volker Hain und der Geschäftsführer des Kreisverbandes Daniel Freese über eine Spendensumme von 10.000 Euro freuen. Die gesammelten Spendengelder wurden am Wochenende durch eine Delegation des

Kreisfeuerwehrverbandes gemeinsam mit dem Brand- und Katastrophenschutzinspektor Ralf

Schwarzbach im Interimsfeuerwehrhaus der Feuerwehr Altenahr übergeben. Die Übergabe fand unter Corona Bedingungen statt.

Bei der Übergabe berichtete Wehrleiter Frank Linnarz sowie der Wehrführer der Feuerwehr Altenahr Stephan Knirps das von den ca. 300 Feuerwehrangehörigen der Verbandsgemeinde Altenahr 77 Feuerwehrangehörige von der Flutwelle persönlich getroffen wurden. Einige Kameraden haben in der Horrornacht ihr gesamtes Hab und Gut verloren.

Weitere Unterstützungen wurden durch BKI Schwarzbach und Vorsitzenden Hain z.B. beim Wiederherrichten der zerstörten Feuerwache in Altenahr zugesichert. Man sei sich sicher, dass auch hier ausreichen helfende Kräfte in den heimischen Feuerwehren gefunden werden. Der Kreisverband arbeitet derzeit an einem Angebot für geschädigte Feuerwehrangehörige, denen ein kostenloser Erholungsurlaub im Landkreis Altenkirchen angeboten werden soll.

Foto: (v.l.): BKI Ralf Schwarzbach, Wehrleiter Frank Linnarz, Vorsitzender Volker Hain, Geschäftsführer Daniel Freese, Kassenverwalter Thomas Pfeifer