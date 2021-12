Veröffentlicht am 12. Dezember 2021 von wwa

NEUWIED – Leserbrief zu NEUWIED – Tempo 30 in der Innenstadt: SPD ist verwundert über Falschdarstellung der Grünen

Sven Lefkowitz, der Vorsitzende der Neuwieder SPD-Stadtratsfraktion, bringt es auf den Punkt, wenn er mutmaßt, die Grünen müssten sich in einer Koalition ihre eigenen politischen Ziele untersagen lassen. Es ginge aber auch anders. Schaut man nämlich nach Koblenz, stellt man als desillusionierter Neuwieder erstaunt fest, es gibt sie doch noch, Kommunalpolitiker der Grünen mit Format. In der Koblenzer Stadtratssitzung wurde der Antrag der Grünen-Ratsfraktion zur erleichterten Einführung von Tempo 30 im Stadtgebiet mehrheitlich beschlossen. Ulrich Kleemann, jetzt deren verkehrspolitischer Sprecher, in besseren Zeiten der hiesigen Grünen Erster Beigeordneter im Kreis Neuwied, stellt heraus: „Wir begrüßen es sehr, dass die Stadtverwaltung und der Stadtrat bei der Forderung nach einer erleichterten Einführung von Tempo 30 im Stadtgebiet an einem Strang ziehen. Eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist an vielen Stellen in unserer Stadt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit dringend geboten. Zugleich ist die erleichterte Einführung von Tempo 30 eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung einer echten Verkehrs- und Mobilitätswende in Koblenz.“ Die Selbstversklavung der Neuwieder Grünen als Wurmfortsatz der hiesigen CDU wird hoffentlich bei der nächsten Kommunalwahl in Form eines wirklich verdienten Untergangs von den Wählenden berücksichtigt werden. Siegfried Kowallek, Neuwied