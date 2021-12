Veröffentlicht am 12. Dezember 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE Kirchen – Digitale Beratung und Unternehmensansiedlungen durch die Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen (WFK) in Coronazeiten – Ansiedlung des Unternehmens Schadstoffmessung u. Analytik GmbH & Co. KG und Sachverständigenbüro Hoffmann in Mudersbach

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: So ist es kaum verwunderlich, dass die Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen auch bei der Beratung und Ansiedlung neue Wege geht. „Wir möchten nah bei den Unternehmen sein und sie gleichzeitig nicht in der aktuellen Coronazeit durch Vor-Ort-Termine zusätzlich unnötigen Risiken aussetzen“, berichtet Tim Kraft, Wirtschaftsförderer der Verbandsgemeinde Kirchen. Daher würden die digitalen Möglichkeiten hierbei vollumfänglich genutzt, um umfangreiche Unterstützungsangebote den Unternehmen digital anzubieten.

„Wir planen im Jahr 2022 für die Unternehmen der Verbandsgemeinde Kirchen, neben der Telefon- und Vor-Ort-Beratung, auch ein feste wöchentliche Onlineberatung oder Sprechstunde anzubieten. Wir prüfen Anfang des Jahres, auf welche Weise das umgesetzt und gegebenenfalls Bestandteil unserer Homepage wfk-sieg.de werden kann“, erläutert Kraft.

Aktuell habe man gute Erfahrungen sammeln und auf diese Weise die Schadstoffmessung und Analytik GmbH & Co. KG sowie das Schwesterunternehmen Sachverständigenbüro Hoffmann bei der Ansiedlung in Mudersbach unterstützen können. Die Unternehmen bieten mit zwölf Angestellten an den Standorten in Worms, St. Peter Ording und nun auch in Mudersbach bundesweit ihre Dienstleistungen an. Diese reichen von zertifizierten Schadstoffmessungen, Auswertungen, Wertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken bis hin zu Baumängelbegutachtungen. Rolf Hoffmann, Geschäftsführer der Schadstoffmessung u. Analytik GmbH & Co. KG, berichtet: „Wir führen Schadstoffmessungen in privaten und öffentlichen Gebäuden durch, aber ebenso sind wir Ansprechpartner im Tief- und Hochbau für Beweissicherungsverfahren oder erarbeiten Schadstoffkataster. Einige Verfahren führen wir mittlerweile im ersten Schritt als Videobegutachtung durch. Das spart Geld und Zeit für die Kunden.“

Tim Kraft freut sich, dass bei den ganzen aktuellen Bauprojekten der Ortsgemeinden solche Unternehmen nun vor Ort als mögliche Ansprechpartner vorhanden sind. „Wir sind positiv überrascht, wie schnell und unbürokratisch die Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen hier unterstützt und dafür alle Kanäle nutzt“, resümiert Hoffmann abschließend.

Foto: Wirtschaftsförderer Tim Kraft und Geschäftsführer Rolf Hoffmann im Onlinegespräch