Veröffentlicht am 11. Dezember 2021 von wwa

NEUWIED – Haustechniker spielte Nikolaus in der Bellini Senioren-Residenz Neuwied

Einfach Süßigkeiten in die Schuhe stecken – so leicht wollte es sich das Team der Bellini Senioren-Residenz Neuwied in diesem Jahr nicht machen. Ein echter Nikolaus sollte her! So kam die Idee auf, den Kollegen Martin-Jörg Kemmesies von der Haustechnik für das Amt zu gewinnen.

Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern kam seine Verkörperung des Heiligen sehr gut an und es gab viele strahlende Gesichter beim Rundgang des Gasts im Bischofsgewand durchs Haus. Der brachte nicht nur freundliche Worte für jeden Bewohner und jede Bewohnerin des Hauses mit, sondern hatte auch ein liebevoll gepacktes Tütchen mit selbst gebackenen Plätzchen und Mandarinen mitgebracht.

Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz bedankte sich im Anschluss ganz herzlich bei Martin-Jörg Kemmesies für seinen engagierten Einsatz und bei den Mitarbeiterinnen des Betreuungsdienstes für die schönen Präsente.