Veröffentlicht am 11. Dezember 2021 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall in der Schneiderstraße in Herdorf

Ein 47 Jahre alter Mann aus Hessen fuhr mit seinem Kleintransporter am Freitagmorgen, 10. Dezember 2021, gegen 09:00 Uhr die Schneiderstraße in Herdorf aus Richtung Neunkirchen kommend. Eine 54 Jahre alte Mitarbeiterin einer Sozialstation beabsichtigte mit ihrem PKW vor ihm auf das Gelände einer Tankstelle abzubiegen und musste dazu zunächst den Gegenverkehr passieren lassen. Der nachfolgende Transporter-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den wartenden PKW der Frau auf. Durch den starken Aufprall wurde der PKW rund 70 Meter weiter über die Fahrbahn nach links gegen eine bewachsene Mauer geschleudert. Die PKW-Fahrerin wurde verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei