Veröffentlicht am 11. Dezember 2021 von wwa

OBERIRSEN – Sankt Martins Umzug in Oberirsen erfreut zahlreiche Kinder

Am Abend des 15. November machten sich mehr als sechzig Kinder mit ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern und ihren selbstgebastelten Laternen auf zum Sankt Martins Umzug. Vornweg, Sankt Martin hoch zu Ross. Zügig ging es voran, bis ein Bettler den Weg kreuzte. Sankt Martin teilte seinen Mantel, begleitet von Sankt Martins Liedern, die die Kinder sangen. Anschließend erfreuten sich alle am großen Martinsfeuer am Bürgerhaus. Hier gab es leckere Weckmänner, Kinderpunch und Kakao für alle Kinder. Auch die Erwachsenen waren gut versorgt. Nach einer längeren Pause war es ein richtig schönes, gelungenes Fest! Die Ortsgemeinde dankt allen Helfern für die tatkräftige Unterstützung und der freiwilligen Feuerwehr Weyerbusch für die tolle Begleitung! (wist) Fotos: OG Oberirsen