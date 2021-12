Veröffentlicht am 11. Dezember 2021 von wwa

PRACHT – Der Nikolaus besucht die Prachter Kinder

Wie angekündigt war der Nikolaus am Mittwoch in Pracht unterwegs. Hier konnte er an den fünf Stationen die wartenden Kinder mit einem Schokoladen Nikolaus erfreuen. Als Dankeschön gab es von den Kindern aufgesagte Gedichte oder etwas Gebasteltes für den Nikolaus. Begleitet wurde der Nikolaus von den Elfen Rosa und Emma die den beladenen Weihnachtswagen von Station zu Station gezogen haben. Insgesamt konnten 86 Kinder einen Schokoladen Nikolaus mit nach Hause nehmen.

Zum Abschluss stimmten zwei Jugendliche das Weihnachtslied „Lasst uns froh und munter sein“ an. Das Team „Weihnachtsmarkt“ hat sich sehr darüber gefreut, dass so viele Kinder mit ihren Eltern gekommen waren und wünschte allen eine schöne Weihnachtzeit in der Hoffnung, dass im nächsten Jahr der Nikolaus wieder den Prachter Weihnachtsmarkt besucht. (udse) Fotos: OG Pracht