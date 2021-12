Veröffentlicht am 11. Dezember 2021 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall auf der B 42 – Kreuzung Berggärtenstraße und Dierdorfer Straße

Dienstag, 07. Dezember 2021, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Berggärtenstraße (B 42) und der Dierdorfer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem der Hergang bislang nicht eindeutig geklärt werden konnte. Laut den Angaben der Beteiligten vor Ort beabsichtigte der 39 Jahre alte Fahrer eines BMW von der Berggärtenstraße aus kommend weiter auf die B 42 in Fahrtrichtung Bendorf zu fahren, als die Lichtzeichenanlage für seine Fahrspur auf grün schaltete. Der 60 Jahre alte Fahrer eines Opels beabsichtigte aus Richtung Anhausen kommend ebenfalls auf die B 42 in Richtung Bendorf aufzufahren. Es kam im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben konnte der Unfallhergang vor Ort nicht eindeutig geklärt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Neuwied, Tel.: 02631/8780, in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei