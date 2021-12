Veröffentlicht am 10. Dezember 2021 von wwa

UNKEL – Ladendiebstahl in Unkel – Täter entwendete Backwaren und Zahnbürste – Polizei fand Betäubungsmittel

Mittwochnachmittag. 08. Dezember 2021, beobachtete ein Mitarbeiter des Aldi-Marktes in Unkel, dass ein Kunde Backwaren entwendet hatte, die er nicht an der Kasse bezahlte. Die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion fanden bei dem 38jährigen Mann aus Troisdorf Betäubungsmittel in der Hosentasche, sowie eine elektrische Zahnbüste, die zu dem Sortiment eines nahegelegenen Drogeriemarktes gehörte. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen zu der Zahnbürste

dauern an.