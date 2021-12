Veröffentlicht am 10. Dezember 2021 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – CORONA – Der Landkreis Neuwied meldet 88 Corona-Neuinfektionen und einen Todesfall

Der Landkreis Neuwied meldet am Freitag, 10. Dezember 2021, einen weiteren Todesfall. Gestorben ist ein 1927 geborener Mann aus Rheinbrohl. Darüber hinaus registriert der Kreis Neuwied 88 Corona-Neuinfektionen. In Hausen sind noch einmal acht weiterer Fälle hinzugekommen, ansonsten verteilt sich das Infektionsgeschehen über den Kreis. In der Neuwieder Innenstadt gibt es 26 Corona-Neuinfektionen und 184 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Die vom LUA errechnete Inzidenz liegt bei 240,3; die maßgebliche Hospitalisierungsinzidenz bei 3,92.

„Meiden Sie Kontakte, so gut es geht, und beachten Sie bitte die Abstands- und Hygieneregeln“, appelliert Landrat Achim Hallerbach zum wiederholten Mal. Er ruft außerdem erneut zum Impfen auf: „Die Omicron-Variante ist im Kreis Neuwied bislang noch nicht festgestellt worden. Klar scheint aber zu sein, dass dies letztlich nur eine Frage der Zeit ist. Gerade mit Blick darauf raten sämtliche Experten dringend zu einer (Booster-)Impfung“, macht er deutlich. Hallerbach weist in diesem Zusammenhang auch noch einmal darauf hin, dass der Aufbau weiterer Impfmöglichkeiten in vollem Gange ist.