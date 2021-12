Veröffentlicht am 11. Dezember 2021 von wwa

KOBLENZ – Wissenschaft „zwischen den Tagen“ zuhause erleben: Online-Weihnachtsferienkurs „Scooby – Science out of the box, yeah!“ für Schülerinnen und Schüler von 13 bis 17 Jahren

Wer gerne lötet, bastelt und schraubt und sich in den Weihnachtsferien mit spannenden Versuchen aus der Elektrotechnik befassen möchte, kann sich jetzt noch für den Ferienkurs „Scooby – Science out of the box, yeah!“ an der Hochschule Koblenz anmelden. Die virtuelle Teilnahme ist im Zeitraum vom 27. Dezember bis 2. Januar möglich. Die Materialien dafür sind am Freitag, 17. Dezember, oder am Montag, 20. Dezember, jeweils von 17 bis 19 Uhr am RheinMoselCampus Koblenz abzuholen. Das Angebot für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren ist kostenlos, die Anmeldung erfolgt unter www.hs-koblenz.de/ferienangebote.

Beim beliebten Ferienkurs „Scooby – Science out of the box, yeah!“ können Technikinteressierte einiges aufbauen und ausprobieren – ein blinkendes Disco-Light aus zwei CDs, einen Putzroboter aus einem Spülschwamm, ein wasserdichtes Fass ohne Boden, einen externen Lautsprecher für das Smartphone oder einen Tesla-Generator, der defekte Energiesparlampen wieder leuchten lässt – im Technik-Karton finden sich Bausätze und Werkzeuge für so einige Versuche. Diese steigern sich nach und nach, so dass auch Fortgeschrittene auf ihre Kosten kommen. Was neben dem Material in der Box zuhause noch für die Versuchsaufbauten benötigt wird, erfahren die Teilnehmenden nach der Anmeldung.

Der Ferienkurs wird durch das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. Weitere Informationen zum Programm sowie zur Anmeldung unter www.hs-koblenz.de/ferienangebote.

Foto: Impression aus dem jüngsten Scooby-Kurs, der in den Herbstferien vor Ort am Campus stattfand. (Foto: Hochschule Koblenz)