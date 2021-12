Veröffentlicht am 12. Dezember 2021 von wwa

NEUWIED – Lana Horstmann lädt zur Sprechstunde ein

Am Montag, 20. Dezember 2021, bietet Lana Horstmann eine Sprechstunde an. Von 17:00 bis 18:00 Uhr steht die SPD-Landtagsabgeordnete interessierten Bürgerinnen und Bürgern für ihre Anliegen, Anregungen und Fragen persönlich zur Verfügung. Die Sprechstunde findet, je nach Bedarf, digital oder telefonisch statt. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Interessierte können sich zur Anmeldung täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr per E-Mail unter wahlkreis@spd-lanahorstmann.de oder telefonisch unter 02631-9593110 an das Wahlkreisbüro von Lana Horstmann wenden.