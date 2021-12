Veröffentlicht am 10. Dezember 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Mädchen lernen, sich selbstsicher zu behaupten

„Mädels unschlagbar – sicher durchs Leben“: Energiegeladen, voller Power und mit klaren lauten Stimmen haben 28 Mädchen zwischen 8 und 17 Jahren einen Selbstsicherheits– und Selbstbehauptungskurs absolviert. In Rollenspielen trainierten sie gut gelaunt, wie sie beginnende Konflikte entschärfen und anderen mit Selbstbewusstsein gegenübertreten können. Um auch in übergriffigen Situationen bestehen zu können, zeigten die Gewaltpräventionspädagogen Silvia und Kelly Sach in „handfesten“ praktischen Übungen wie sich „frau“ wirksam verteidigen und wehren kann. Die vielen Informationen, der ausgewogene Mix zwischen Theorie und Praxis, die Urkunde und ein kleines Buch mit hilfreichen Tipps und Informationen kamen bei den Teilnehmerinnen gut an.

Organisiert wurde das kostenfreie Training vom Mehrgenerationenhaus Neuwied sowie der Gleichstellungsbeauftragten und der Gesundheitsförderung des Landkreises Neuwied.