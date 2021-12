Veröffentlicht am 10. Dezember 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE KIRCHEN – Wirtschaftsförderung der VG Kirchen mit eigenem Internetauftritt – Fördermittel, Gewerbeflächenentwicklung, Breitbandausbau

Die Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen ist jetzt mit einer eigenen Homepage online gegangen. Die neue Internetseite www.wfk-sieg.de bietet in gebündelter Form alle Informationen, die heimische oder ansiedlungsinteressierte Unternehmen brauchen.

Als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Verwaltung ist die Wirtschaftsförderung der Verbandgemeinde Kirchen die erste Anlaufstelle für Unternehmen. Bislang mussten aber vor allem auswärtige Betriebe suchen, bis sie die notwendigen Informationen und Ansprechpartner für ihre Belange finden konnten. „Die übersichtlich aufgebaute Homepage hilft bei Fragen zur Förderung und Finanzierung, berät in Belangen der Ansiedlung oder Expansion und verknüpft dabei auch Themen wie die Fachkräfteinitiativen“, erklärt Wirtschaftsförderer Tim Kraft. So sind Bebauungspläne und Liegenschaften ebenso digital einsehbar wie Informationen zum Breitbandausbau. Über eine digitale Anfrage, die sich den jeweiligen Themenfeldern automatisch anpasst, können Unternehmen ihre Anliegen direkt einreichen. „Das erleichtert die Kommunikation, beschleunigt die Bearbeitung und spart erheblich Zeit“, so Kraft.

Als Vorteil erweist sich die starke Vernetzung der Wirtschaftsförderung mit dem Bauamt. Das mache die Genehmigungswege kurz. „Wir sind nicht nur Behördenlotse und klären Zuständigkeiten, sondern stellen auch Kontakt zu anderen Partnern am Standort her“, unterstreicht Tim Kraft, der auch als Baumamtsleiter tätig ist.

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels geht es aber auch darum, die Vorzüge der Region bei den weichen Standortfaktoren wie Lebensqualität, Natur und Freizeitangeboten oder die Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben herauszustellen. Interessierte finden dazu im Bereich „Leben & Arbeiten“ viel Wissenswertes und weiterführende Links. Alle Themenbereiche werden weiter ausgebaut. So steht für 2022 bereits eine Kampagne mit Social Media Clips in den Startlöchern.

Bürgermeister Andreas Hundhausen zeigt sich begeistert über den innovativen Online-Auftritt. „Wir sind ein starker Wirtschaftsstandort, aber immer auf der Suche nach Verbesserungen“, so Hundhausen. Mit der neuen Internetpräsenz der Wirtschaftsförderung sieht der Kirchener Verwaltungschef die Verbandsgemeinde auf einem guten Weg und gerüstet für die Zukunft.

Foto: Bürgermeister Andreas Hundhausen, Wirtschaftsförderer Tim Kraft und Mitarbeiterin Riccarda Vitt (von links) präsentieren die neue Homepage der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen.