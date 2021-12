Veröffentlicht am 9. Dezember 2021 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – CORONA – Der Landkreis Neuwied meldet 97 Corona-Neuinfektionen am Donnerstag – Inzidenz liegt bei 244,1

97 Corona-Neuinfektionen registriert der Landkreis Neuwied am Donnerstag, 09. Dezember 2021. Auffällig seien da die 18 Corona-Fälle in Hausen. Es handelt sich dabei um einen größeren Ausbruch in einer Einrichtung. Ansonsten verteile sich das Geschehen weiterhin quer über das Kreisgebiet. Die vom LUA errechnete Inzidenz steht bei 244,1; die maßgebliche Hospitalisierungs-Inzidenz bei 3,99.