LANDKREIS ALTENKIRCHEN – CORONA – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus von Mittwoch, 8. Dezember 2021, Stand: 15 Uhr – Corona-Pandemie: 93 neue Infektionen am Mittwoch nachgewiesen – Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 3,84

Die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen: Die Zahl der im Pandemieverlauf positiv auf eine Infektion getesteten Personen im Kreis Altenkirchen liegt am Mittwoch bei 7.762. Das sind 93 mehr als am Dienstag. Als geheilt gelten 6.653 Menschen. Kreisweit sind aktuell 998 Personen positiv getestet. 13 Frauen und Männer werden derzeit stationär behandelt. Die Zahl der mit oder an Corona Verstorbenen liegt nun bei 111. In der vergangenen Woche verstarben eine Frau und ein Mann jeweils im Alter von 88 Jahren aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und eine 75-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Die für die Corona-Schutzmaßnahmen relevante landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz bei 3,84.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

7-Tage-Hospitalisierung (landesweit): 3,84

7-Tage-Inzidenz: 281,2

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 7.762

Veränderung zum 7. Dez.: +93

Aktuell Infizierte: 998

Geheilte: 6.653

Verstorbene: 111

in stationärer Behandlung: 13

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 2.357

Betzdorf-Gebhardshain: 1.623

Daaden-Herdorf: 872

Hamm: 914

Kirchen: 1.173

Wissen: 823

Unterschiedliche Meldezeitpunkte führen zeitweise zu abweichenden Angaben bei Bund bzw. RKI, Land und Kreis.

Kreisverwaltung: 3G-Regel für Besucher

Angesichts der Regelungen der 29. Corona-Bekämpfungsverordnung für Rheinland-Pfalz informiert die Kreisverwaltung über die derzeit geltenden Zutrittsmöglichkeiten. Für Besucherinnen und Besucher gilt die 3G-Regel: Geimpfte und Genesene sind zugangsberechtigt. Wer nicht geimpft oder genesen ist oder einen Nachweis darüber nicht führen möchte, erhält einen Zugang mit aktueller Testung. In Einzelfällen werden Ausnahmen gemacht, beispielsweise in Fällen von Kindeswohlgefährdung. Die Kreisverwaltung bietet keine Testungen für Besucherinnen und Besucher an.

Impfbus-Termine in der Region

(Änderungen vorbehalten):

● 10. Dez., 9 bis 17 Uhr: Stadthalle, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

● 10. Dez., 9 bis 17 Uhr: Dorfgemeinschaftshaus, Zum Sportplatz 1, 56305 Puderbach

● 10. Dez., 14 bis 20 Uhr: Sporthalle/Bürgerhaus, Kirchstraße 7, 57520 Neunkhausen

● 13. Dez., 10 bis 19 Uhr: Dorfgemeinschaftshaus, Marienstätter Straße 33, 57629 Atzelgift

● 14. Dez., 9 bis 17 Uhr: Kulturhaus, Scheidter Straße 11, 57577 Hamm

● 16. Dez., 9 bis 17 Uhr: Wiedhalle, Artur-Schuh-Weg, 57638 Neitersen

● 20. Dez., 9 bis 17 Uhr: Stadthalle, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

● 22. Dez., 9 bis 17 Uhr: Kulturwerk, Walzwerkstraße 22, 57537 Wissen

● 27. Dez., 9 bis 17 Uhr: Bürgerhaus, Fontenay-le-Fleury-Platz, 57567 Daaden

● 29. Dez., 9 bis 17 Uhr: Dreifachsporthalle, Glockenspitze, 57610 Altenkirchen

Alle Standorte der Impfbusse landesweit werden wochenaktuell online veröffentlicht: https://corona.rlp.de/de/impfbus/

Teststellen

Eine Liste aller Teststationen (mit Suchfunktion) führt das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung unter: https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/

Wer Interesse hat, eine Teststelle einzurichten, wendet sich unmittelbar an das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV; E-Mail: testenfueralle@lsjv.rlp.de). Umfangreiche Informationen zu Registrierung und Betrieb einer Teststelle gibt es hier: https://corona.rlp.de/de/testen/informationen-fuer-teststellen-und-testende/