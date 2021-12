Veröffentlicht am 9. Dezember 2021 von wwa

UNKEL – Verkehrsunfallflucht im Winzerweg in Unkel

Am Montagmorgen, 06. Dezember 2021, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen Gartenzaun im Winzerweg in Unkel. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion in Linz dauern an. Quelle: Polizei