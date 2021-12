Veröffentlicht am 9. Dezember 2021 von wwa

LINZ (Am Rhein) Einbruch in Geschäftsräume eines Ladenlokales in Linz

In der Nacht zum Montag, 06. Dezember 2021, drangen unbekannte Täter in ein Ladenlokal am Meusch-Center in Linz ein. Im Inneren durchwühlten sie Mobiliar und entwendeten Geschäftsinventar. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei