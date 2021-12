Veröffentlicht am 9. Dezember 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Sachbeschädigung eines Ladenlokales in der Hauptstraße in Bad Hönningen

In der Nacht zum Sonntag, 05. Dezember 2021, beschädigten unbekannte Täter die Scheibe eines Ladenlokals in der Hauptstraße in Bad Hönningen, indem sie einen Stein in die Scheibe warfen. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei