VERBANDSGEMEINDE ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Kommunale Schnelltestzentren der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld öffnen wieder

Die kommunalen Schnelltestzentren der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld nehmen in Altenkirchen am Sonntag, 12. Dezember 2021, und in Güllesheim am Freitag, 10. Dezember 2021, ihren Betrieb wieder auf.

VORANMELDUNG ERFORDERLICH!

Kommunales Schnelltestzentrum Altenkirchen, Stadthalle (Foyer des Stadtbürgermeisters): Kontakt: 02681 85-326, Adresse: Quengelstraße 7, 57610 Altenkirchen, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag und Sonntag: 17 bis 20 Uhr, Saamstag: geschlossen. Online-Terminplanung unter: https://www.terminplaner-online.de/verbandsgemeinde_altenkirchen-flammersfeld/verbandsgemeinde_altenkirchen-flammersfeld/stadthalle_altenkirchen/testzentrum_stadthalle_altenkirchen/

Kommunales Schnelltestzentrum Güllesheim, Kristallsaal (Dorfgemeinschaftsraum an der Raiffeisenhalle): Kontakt: 02681 85-326, Adresse: Steinstraße, 56593 Güllesheim, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag: 17 bis 19 Uhr. Online-Terminplanung unter: https://www.terminplaner-online.de/verbandsgemeinde_altenkirchen-flammersfeld/verbandsgemeinde_altenkirchen-flammersfeld/testzentrum_guellesheim/testzentrum_guellesheim/