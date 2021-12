Veröffentlicht am 8. Dezember 2021 von wwa

RHEINBREITBACH – Einbruch in Gartenlaube in der Heerstraße in Rheinbreitbach

In der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag, 01. Und 03. Dezember 2021, drangen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Heerstraße in Rheinbreitbach ein und durchwühlten einen Schrank. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei