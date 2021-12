Veröffentlicht am 8. Dezember 2021 von wwa

HERDORF – Einbruch in Getränkehandel in der Kupferhütte in Herdorf

Zwischen Dienstag und Mittwoch, 07. und 08. Dezember 2021, in der Zeit zwischen 19:00 und 04:10 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Getränkehandels in der Kupferhütte in Herdorf auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten lediglich einen zweistelligen Geldbetrag. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei