Veröffentlicht am 8. Dezember 2021 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung an Pkw in der Kirchstraße in Betzdorf

Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag, 06. bis 07. Dezember 2021, in der Zeit zwischen 16.00 und 11:30 Uhr wurde ein in der Kirchstraße in Betzdorf abgestellter Pkw beschädigt. Ein unbekannter Täter zertrümmerte die Seitenscheibe der Fahrertür. Hinweise zur Tat an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260. Quelle und Foto: Polizei