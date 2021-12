Veröffentlicht am 8. Dezember 2021 von wwa

NEUWIED – Zeugen gesucht nach weiteren Einbrüchen in Neuwied

Am vergangenen Samstag, 04. Dezember 2021, kam es in Neuwied erneut zu zwei Einbrüchen. Der erste Einbruch ereignete sich in der Kirchstraße zwischen 12:30 und 15:00 Uhr. Der zweite Einbruch ereignete sich in der Mennonitenstraße in den Abendstunden zwischen 19:45 und 21:15 Uhr. Zeugen werden gebeten jedwede Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen der Kriminalpolizei in Neuwied mitzuteilen. Quelle: Polizei