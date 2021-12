Veröffentlicht am 7. Dezember 2021 von wwa

FLAMMERSFELD – Illegale Abfallentsorgung in der Gemarkung Flammersfeld

Der Ordnungsbehörde der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld wurde durch einen aufmerksamen Bürger am Freitag, 03. Dezember 2021, eine illegale Abfallentsorgung in einem Waldstück der Bergstraße zwischen Ahlbach und Flammersfeld gemeldet. Es handelt sich dabei um Teile einer entsorgten Küche, sowie Hausmüll. Bei Durchsehen des Abfalls fiel auf, dass es sich um einen Raucherhaushalt handeln muss. Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld – örtliche Ordnungsbehörde