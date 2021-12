Veröffentlicht am 7. Dezember 2021 von wwa

WALDBREITBACH – VfL Waldbreitbach – Franziska Schneider ist zweifache Rheinland-Pfalz- und Rheinland-Meisterin im Crosslauf

Unter anspruchsvollen Bedingungen fanden am Samstag, 4. Dezember die Rheinland-Pfalz- und Rheinland-Meisterschaften im Crosslauf in Laubach / Hunsrück statt. Trotz Matsch, Schlamm, tiefen Pfützen und unebenem Gelände platzierte sich Franziska Schneider vom VfL Waldbreitbach hervorragend und wurde Rheinland-Pfalz- und Rheinland-Meisterin bei den Frauen auf der Langstrecke (7.240 Meter). Beide Platzierungen gelangen ihr auch auf der Mittelstrecke (3.620 Meter) in ihrer Altersklasse W 30. Während fast alle Läuferinnen und Läufer mit Spikes liefen, absolvierte Franziska das Rennen in normalen Laufschuhen. „Bei solch schwierigen Bedingungen wären Spikes auch nicht viel hilfreicher gewesen“, erzählte Franziska nach ihrem Wettkampf. (viha) (Vereinsbericht) Fotos: VfL Waldbreitbach