Veröffentlicht am 7. Dezember 2021 von wwa

ENGERS – Verkehrsunfallflucht auf der Bendorfer Straße in Engers

Montagmorgen, 06. Dezember 2021, gegen 07:28 Uhr befuhr eine 76jährige Fahrzeugführerin die Bendorfer Straße im Stadtteil Engers in Fahrtrichtung Neuwied. Auf Höhe der Hausnummer 88 kam ihr auf ihrer Fahrspur ein rotes Fahrzeug in Fahrtrichtung Bendorf entgegen. Aufgrund dieser Verkehrssituation musste sie ausweichen und kollidierte mit parkenden Fahrzeugen. Die Frau wurde leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Zeugen die Hinweise zur Sache und insbesondere zum roten, unfallbeteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei