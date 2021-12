Manfred Mann’s Earth Band 2022 in Wissen, im Kulturwerk

Veröffentlicht am 6. Dezember 2021 von wwa

WISSEN – Manfred Mann’s Earth Band am Donnerstag, 5. Mai 2022, ab 20 Uhr in Wissen, im Kulturwerk

Nachdem er in den 1960er-Jahren mit seiner Band, der er seinen Namen gab, große Bekanntheit erlangte, gründete Keyboarder Manfred Mann 1971 „Manfred Mann’s Earth Band“, sein mit Abstand erfolgreichstes Projekt. Am Donnerstag, 5. Mai, um 20 Uhr, kommt der Musiker mit seiner Earth Band ins Kulturwerk Wissen und blickt musikalisch zurück auf 50 Jahre Bühnenpräsenz. Die Formation spannt live den Bogen von den 1960er Jahren bis ins Jetzt, also von „Living Without You“ bis „Blinded By The Light“.

Karten gibt es im Vorverkauf ab 39,50 Euro (Sitzplätze) inkl. VVK-Gebühren in Wissen bei Der Buchladen sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Ticket-Hotline (0180) 6050400 (kostenpflichtig) oder im Internet unter www.kultopolis.com