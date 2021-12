Veröffentlicht am 6. Dezember 2021 von wwa

NEUWIED – Neuwied plant dauerhaften Impfstandort – Im Heimathaus soll sieben Tage die Woche geimpft werden

Über 40 Impfaktionen hat die Stadtverwaltung Neuwied seit Juni dieses Jahres unterstützt. Und sie plant, das Angebot weiter auszuweiten. Um dabei den derzeit enorm großen organisatorischen Aufwand zu verringern und ein möglichst niederschwelliges Impfangebot zu schaffen, bereitet die Stadtverwaltung nun die Eröffnung eines dauerhaften, zentralen Impfstandortes vor. Im Heimathaus soll möglichst bald jeden Tag geimpft werden. „Wir wollen die Situation entzerren“, erklärt Oberbürgermeister Jan Einig, „und hoffen, dass wir damit noch mehr Leute erreichen.“ Die Nachfrage sei hoch, berichtet er, darum arbeite die Hausarztpraxis Dockhorn in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung auf den 15. Dezember als Starttermin hin.

„Wir hatten bereits im Oktober alles vorbereitet, um dauerhafte Impfstandorte in der Innenstadt einzurichten“, ergänzt Bürgermeister Peter Jung, doch das Land habe seinerzeit eine andere Richtung vorgegeben und dem nicht zugestimmt. Von Vorteil sei, so Jung, dass man nun auf diese Pläne zurückgreifen könne. Ortsansässige Medizinerinnen und Mediziner bittet er, das Impfangebot im Heimathaus zu unterstützen und sich mit ihm oder Dr. Dockhorn in Verbindung zu setzen. Bis die ersten Spritzen im Heimathaus gesetzt werden können, gibt es weiterhin verschiedene Möglichkeiten, sich in Neuwied gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Krankenhäuser und Hausarztpraxen treiben den Impffortschritt verlässlich voran. Darüber hinaus koordiniert und unterstützt die Stadtverwaltung mehrere Aktionen mit verschiedenen Ärzten, bei denen Bürgerinnen und Bürger sich ohne vorherige Terminvergabe eine Impfdosis verabreichen lassen können.

Am Mittwoch, 8. Dezember, wird von 16 bis 19 Uhr im Bootshaus in der Rheinstraße 80 das Präparat von Moderna angeboten. Am Freitag, 10. Dezember, von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, 11. Dezember, von 9 bis 13 Uhr wird das Café Auszeit in der Engerser Straße 34 wieder zum Impfstandort. BioNTech gibt es im Café Auszeit für Personen unter 30 Jahren, Schwangere und Stillende; Alle anderen können Moderna bekommen. Ebenfalls am Samstag, 11. Dezember, werden im Gemeindehaus der Evangelischen Friedenskirchengemeinde in der Dierdorfer Straße 65 zwischen 9 und 12 Uhr Moderna-Impfungen durchgeführt. Bei diesem Termin, der sich an über-30-Jährige richtet, ist eine Anmeldung notwendig unter https://forms.churchdesk.com/f/WtgXRpohw8. Die Kolpingsfamilie Neuwied 1860 und die Pfarrei St. Matthias haben sich zusammengetan, um am Mittwoch, 15. Dezember, zwischen 13 und 15 Uhr Impfungen in der Matthiaskirche in der Heddesdorfer Straße anbieten zu können. Die jeweils aktuellen Termine für Neuwieder Bürgerinnen und Bürger sind aufgelistet unter www.neuwied.de/impfen.html.