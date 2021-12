Veröffentlicht am 6. Dezember 2021 von wwa

DIERDORF – Jugendfeuerwehr VG Dierdorf ist aktiv – weiter Mitglieder willkommen

Die Pandemie hat auch die Jugendfeuerwehr der VG Dierdorf ausgebremst. Die sonst üblichen 14tägigen Treffen und viele Aktionen konnten lange nicht stattfinden. Im Laufe des Jahres konnten insgesamt sechs Mitglieder in die aktive Wehr übernommen werden. Darauf ist Jugendwart Dominik Stein stolz und die aktiven Wehrleute sind froh, dass es in der VG Dierdorf mit dem Nachwuchs bislang immer gut gelaufen ist. Allerdings ist die Jugendwehr bedingt durch die Übertritte in den aktiven Dienst und einige Abgänge geschrumpft.

Die erste gemeinsame größere Aktion in diesem Jahr war am 30. Oktober die Pflanzaktion bei der Märkerschaft. Ansonsten fanden noch die regelmäßigen Übungsabende bis Ende November

statt. So wurde zum Beispiel zuletzt der Aufbau der Ausleuchtung von Einsatzstellen besprochen und praktisch geübt. Hier galt es die fest eingebauten Strahler in den Fahrzeugen kennenzulernen und in Position zu bringen. Daneben befinden sich in den Fahrzeugen auch mobile Strahler, die aufzubauen waren.

Doch nicht nur die Handhabung der Gerätschaften auf den Fahrzeugen und Einsätze werden geübt, auch gemeinsame Aktivitäten sind wieder für die Zukunft geplant, soweit sie denn durchgeführt werden können. Der Bau von Nistkästen soll bis zum Frühjahr 2022 abgeschlossen sein. Ideen für gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten gibt es genug.

Ab dem zehnten Geburtstagkönnen Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr beitreten. Reinschnuppern geht schon ab acht Jahren. Alle Kinder und Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Dierdorf, die Interesse an der Feuerwehr haben, ruft einfach einmal die Jugendbetreuer Dominik Stein (Telefon 0151-46628768) oder Christian Siebenaller (0160-96626531) an. Text und Foto: Feuerwehr VG Dierdorf