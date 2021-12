A K T U E L L – Explosion in einer Holzverarbeitungsfirma in Oberlahr

Veröffentlicht am 6. Dezember 2021 von wwa

A K T U E L L – OBERLAHR – Explosion in einer Holzverarbeitungsfirma in Oberlahr

Montagvormittag, 06. Dezember 2021, gegen 10:46 Uhr alarmierte die Rettungsleitstelle Montabaur die Rettungskräfte und Polizei zu einer Explosion in einer Holzverarbeitungsfirma in der Südstraße in Oberlahr. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei kam es zu keinem Personenschaden. Die Löscharbeiten der alarmierten Feuerwehren dauern an. Im Bereich des Schadensortes kommt es zu einer größeren Rauchentwicklung. Die Feuerwehr und die Polizei sind mit zahlreichen Kräften an der Einsatzstelle. Der Verkehr wird aufgrund der Qualmentwicklung weiträumig umgeleitet. Die Explosionsursache ist bisher unklar. Quelle: Polizei